FALTANDO 50 DIAS – PERFIL FINANCEIRO DE CANDIDATOS MAJORITÁRIOS DE GUAÍRA E MUNDO NOVO

Traçando um ligeiro comparative entre os candidatos a prefeito das cidades de Guaíra, no Paraná, e de Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul, pode-se verificar uma discrepância do poder econômico dos postulantes ao cargo nas Eeções 2020.

A Declaração de Bens, que é exigida pela legislação eleitoral, deixa os canddatos, de certa forma, em situação desconfortável, ao expor publicamente os seus bens. É o caso do empresário Heraldo Trento, de Guaíra, que possui o maior volume declarado: 20.293.538,96. O vice, Gileade Osti, declarou 259.240,35. O candidato Osvaldino da Silveira, declarou seus bens num total de 2.790.000. Sua vice, Sílvia Vanin, tem uma declaração no valor de 17.120.000. Jamil Abu declarou que seus bens valem 1.236.331,94 e o vice Givaldo, declarou 18.000. Por ultimo, o candidato Simião Neves, declarou à Justiça Eleitoral que seus bens totalizam 873.855,89. Sua vice, Rosemeire, não possui bens declarados.

A situação financeira dos candidatos mundonovenses é a seguinte: Professor Demilson, do PSOL, declarou que o seu volume de bens é de 440.000. A seguir, o prefeito Valdomiro Sobrinho tem um total de 152.000 declarados, enquanto a vice, Rosária Lucca Andrade, os bens somam a quantia de 85.429,58. O candidato do MDB, Antônio Cavalcante, declarou à Justiça Eleitoral que os seus bens somam 123.609,50. Por ultimo, o candidato petista, Humberto Carlos Ramos Amaducci, apresentou à Justiça Eleitoral, o valor de 120.000. O vice, Paulo Ricardo, declarou 60.000.

Verdadeiras ou falsas, são estas as declarações de bens dos candidatos às prefeituras de Guaíra e de Mundo Novo, nas Eleições deste ano. Cabe aos eleitores das duas cidades avaliar a postura de seus candidatos, assim como suas propostas de governo, e exercer a cidadania, pelo voto.