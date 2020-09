O setor policial de Salto del Guairá, no Paraguai, confirma a localização do corpo do empresário Nene Rojas, sócio do Shopping Queen Anne.

Ele estava desaparecido desde ontem quando foi visitar o túmulo do seu filho. Por não dar notícias de onde estaria, a polícia iniciou trabalho de investigação se tratando de um sequestro.

Porém, agora pela manhã o corpo foi encontrado na região de La Paloma, com marcas de tiros.