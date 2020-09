PSOL 50 – Homologa: Demilson Greguer e Neguinho Farizeu como candidatos do partido a Prefeito e Vice em Mundo Novo

O Partido do PSOL – 50 de Mundo Novo-MS, realizou no último dia 03 de setembro as 20h00 a sua convenção municipal para definição de seus candidatos para eleições municipais, a reunião foi online de acordo com a Resolução 23.623 de 30 de junho de 2020 do TSE através da plataforma Zoom Cloud Mettings. Sob a presidência do presidente do Diretório Municipal do Partido, Cretonalto Ferreira (Neguinho do Farizeu), foram tratados assuntos referente ao Edital de Convocação e principal pauta a homologação das candidaturas para o pleito eleitoral 2020 na cidade de Mundo Novo-MS. Foram definidos os seguintes nomes aos respectivos cargos na majoritára: Prefeito: Prof. Demilson Greguer número 50; Vice-Prefeito: Neguinho Farizeu, na proporcional foram confirmados os seguintes nomes para candidatas a Vereadoras (sexo feminino): Ingrid Isabel número 50789, Sabrina Santos com o número 50222, Eva Maria Brizola com o número 50245. Candidatos ao cargo de vereador (sexo masculino): Eugênio Cezário com o número 50777, Sergio Alves com o número 50555, Sabará Pinturas (Nivaldo Benedito) com número 50123, Josué “Federal” com o número 50456, Polaco do Bairro Vila Nova (Jose Aparecido dos Santos) com o número 50000. Por ser online a reunião foi gravada em atendimento a Resolução e a Justiça Eleitoral. Desta forma o Partido enviou a ata da convenção através do sistema candex da Justiça Eleitoral e tem em mãos o recibo de entrega da Ata sob nº4137. Numa segunda etapa o partido já cadastrou todos os seus candidatos e apenas aguarda o prazo de início de pedido de registro candidaturas que inicia a partir desta quinta-feira dia 17. Segundo a Executiva do Partido todos os procedimentos estão sendo tomados para o partido a partir do dia 27 deste mês colocar a campanha em andamento.