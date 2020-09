CONVENÇÃO HOMOLOGOU VALDOMIRO E ROSÁRIA PARA A REELEIÇÃO

O atual prefeito de Mundo Novo Valdomiro Sobrinho e sua vice-prefeita Rosária Andrade obtiveram a homologação das suas candidaturas ao próximo pleito eleitoral. Os dois irão concorrer aos mesmos cargos e realizaram a sua convenção no último sábado (12), na Câmara Municipal.

Três partidos caminharão juntos na coligação: PSDB, Republicanos e Patriota. O grupo que está apoiando o presidente Bolsonaro na formação do Aliança Pelo Brasil também declarou apoio, assim como o PTB.

O atual prefeito deve ter o apoio de cerca de quase 40 candidatos aos Legislativo. O PSDB, que hoje conta com a maior bancada na Câmara (quatro), apresentou chapa completa (17). O Patriota realizou a sua convenção na noite da última terça-feira (15) e indicou 13 postulantes. Os demais serão do Republicanos, da vereadora Nilva Ramos.

A convenção contou com a presença da diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro (PSDB), do ex-candidato ao senado Dorival Betine e de vídeo gravado pela deputada Federal Rose Modesto (PSDB). Na terça, prefeito, vice-prefeita e vereadores tucanos prestigiaram a convenção do Patriota.