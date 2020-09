JAPORÃ TEM CANDIDATURA ÚNICA

Convenções partidárias definem pré-candidaturas de Paulo Franjotti e Gabriel Klasman no município de Japorá. Foi no sábado, dia 12 de setembro, quando os partidos, confirmando a liderança do atual prefeito e seu vice, ofereceram o irrestrito apoio à dupla, que vem dando certo desde dezembro do ano passado, quando a população, pelo voto, deu um “sim”para que administrassem a cidade.

Paulo Franjotti é filiado ao PSDB, e conta desta vez com a chancela de partidos aliados, como DEM (Partido do Vice), PSD, PDT, PP e MDB. Com a homologação dos nomes de Franjotti e Klasman, os japoraenses vão às urnas novamente em 15 de novembro, para garantir a esses dois talentosos políticos, a continuidade do progresso e desenvolvimento de Japorã. Com eles, 65 nomes integram a lista de pré-candidatos a vereador, com filiação aos partidos aliados.