Executiva do PSDB destitui Diretório em Itaquiraí

A Comissão Executiva Estadual do PSDB, atendendo pedido do filiado Bruno Onofre Vacca da Silva, decidiu por unanimidade pela intervenção no Diretório Municipal do Partido em Itaquiraí e pela destituição do diretório Municipal, controlado por sua maioria, por membros indicados pelo prefeito Ricardo Fávaro. A decisão foi tomada em reunião extraordinária no último dia 14 em Campo Grande. Comandada pelo presidente estadual da sigla, Sérgio de Paula, aconteceu a intervenção no Diretório itaquiraiense e nomeada uma Comissão Interventora e Provisória com a seguinte composição: Darci Sidnei Portela (Presidente); Bruno Onofre Vacca da Silva ((Tesoureiro); Jucivalda Cardoso (Secretária); Maria Andrea Filipus Pupo (Vogal) e Mauro Domingues (Vogal).

AS RAZÕES

Segundo informações, o atual prefeito Ricardo Fávaro, que detinha a maioria dos membros do partido, estaria manipulando para que o os membros PSDB impedissem a candidatura do vereador Nei Portela a prefeito e por sua vez, levando o partido a declarar apoio a candidato de outro partido, contrariando o Estatuto do PSDB em vários artigos, o que levou o filiado a pedir a intervenção para garantir que o PSDB tenha na pessoa do vereador Nei o direito de disputar a prefeitura após ser homologado em convenção nesta quarta-feira (16).

MDB

Atendendo pedido do governador Reinaldo Azambuja, do deputado federal licenciado Geraldo Resende e do presidente estadual do PSDB, Sérgio de Paula, Dorival Betini veio a Itaquiraí com a missão de garantir a aliança do PSDB com o MDB, levando a uma aliança de Nei como pré-candidato a prefeito pelo PSDB e a ex-prefeita Sandra Cassone do MDB como pré-candidata a vice-prefeita.