HOMEM É FLAGRADO PELA POLÍCIA CIVIL APÓS TENTAR ENTRAR COM MACONHA NA CADEIA PÚBLICA

Na tarde de quarta-feira (19) a Polícia Civil de Mundo Novo autuou em flagrante um homem de 31 anos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Durante a revista de praxe realizada pelos agentes antes de encaminhar o preso para uma das celas da cadeia pública, um investigador da Polícia Civil notou um volume anormal na roupa do suspeito, constatando em seguida se tratar de maconha. A droga estava escondida no cós da blusa, que precisou ser cortada para retirada do entorpecente.