Emoção na saída de pai e filho da UTI covid de Goioerê nesta quinta

Com cerca de 100 dias de funcionamento com muitas vidas salvas, a UTI covid de Goioerê viveu um momento ainda mais especial nesta quinta-feira, 20.

Era por volta das 14:30 horas quando os paciente de Roncador, José Manoel, 83 anos, e Arnado Silva, 41 anos, respectivamente, pai e filho, deixaram a UTI Covid da Santa Casa de Goioerê, de mãos dadas celebrando a vida enquanto a equipe médica, tendo a frente o médico intensivista, Jackson Fuck comemoravam o sucesso dos dois primeiros pacientes a deixarem a UTI depois de receberam o plasma convalescente.

Os pacientes receberam o tratamento precoce na terça-feira, e em 12 horas começaram a apresentar melhoras, possibilitando que ambos deixassem a UTI nesta quinta-feira para continuar o tratamento na clínica.

A família, que é de Roncador, em prantos receberam os dois e fizeram questão de agradecer a equipe médica e toda diretoria da Santa Casa por salvarem a vida dos dois. A família autorizou o uso do plasma convalescente e parabenizaram a iniciativa do hospital.

Apesar de saírem juntos da UTI, o primeiro a ser internado na UTI foi Arnaldo, 41 anos, que deu entrada no dia 7 de agosto, e o pai foi internado no dia 12 de agosto. Praticamente toda família foi infectada com o vírus covid, mas apenas os dois tiveram o quadro de saúde agravado.