JUSTIÇA DECIDE A FAVOR DE EMPRESÁRIOS DE MS

Após decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicada no dia 25 de junho deste ano, os irmãos Lauro Andrey Monteiro de Carvalho e Ivolim Monteiro de Carvalho voltam a serem os proprietários e mantenedores da Finan de Nova Andradina bem como da Fiama de Amambai, Finav de Naviraí e Fafs de Fátima do Sul. A briga na justiça com o grupo Uniesp – União Nacional das Instituições de Ensino Superior Privadas na justiça está desde o ano de 2013.

Conforme apurou o Nova Noticias nesta terça-feira, a decisão da justiça a presença dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada, revoga-se a decisão agravada, atribuindo-se, de imediato, a gestão, posse e administração das unidades educacionais aos Agravantes, ou seja aos irmãos Lauro e Ivolim.

Em contato com o site Nova Noticias, Lauro Andrey disse que está de volta a Finan desde quinta-feira, dia 13 de agosto. Ele disse ainda que o próximo passo é retomar a administração das outras três unidades, em Naviraí, Amambai e Fátima do Sul, respectivamente.

