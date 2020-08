Homem se nega a fazer café e leva surra da esposa

Quem tem o hábito de começar o dia preparando um cafezinho? Esta ação, que é extremamente comum para os brasileiros, pode ser considerada também, para muitos, um “rito”. E ela levou um casal a virar caso de polícia, na cidade de Fernandes Pinheiro, região central do Paraná, distante a 148 quilômetros de Curitiba. Um homem, de 37 anos, que se negou a fazer café para a esposa, de 27, registrou um Boletim de Ocorrência (BO), nesta terça-feira (11), alegando ser vítima de lesão corporal, de receber ameaças a integridade física e ter perdas materiais.

Em entrevista à Banda B, a tenente Thaysa da 8ª Companhia da PM em Irati informou que o caso é totalmente incomum. Thaysa revelou que o marido foi até a delegacia e relatou a situação. A vítima, inclusive, alegou ter sofrido ameaças de morte. “Ele informou que a sua convivente tinha o agredido com socos e pontapés, por diversas vezes. Mas também, tinha feito algumas ameaças e quebrado alguns objetos na casa onde eles moram. A princípio não foi relatado o uso de nenhum objeto”, pontuou.

Segunda Thaysa, a vítima não mostrou se estava com algum ferimento pelo corpo. No entanto, também disse que não foi a primeira vez que isto aconteceu. Ao ser questionado sobre o porquê de não procurar a Polícia nestas outras oportunidades, o rapaz afirmou que sentia medo. “Então, a gente o orientou para que procurasse a Polícia Civil e desse continuidade neste BO. Todos os nossos boletins são encaminhados a Polícia Civil para que possam fazer as investigações e ouvir as partes”, explicou.