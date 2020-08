NOTA DE ESCLARECIMENTO

O JORNAL TRIBUNA DO POVO, vem a publico se desculpar pela matéria Divulgada na data de 12 de agosto de 2020, que trazia foto da empresa HG SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO – ME de propriedade do SENHOR HELTON FERNANDO DOS SANTOS, pois tratou a mesma como sendo empresa de FACHADA, usada para a lavagem de dinheiro.

Todavia ciente de nosso Equivoco e com supedâneo no momento historio de combate a disseminação de FAKE NEWS, emitimos esta nota para esclarecer que a empresa em questão e a pessoa de HELTON FERNANDO DOS SANTOS não possuem qualquer envolvimento com a investigação Policial que visava depósitos realizados entre 2013 e 2016 em conta de terceiros.

Inclusive porque a presente empresa HG – SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO – ME, fora fundada em 2017 posteriormente assim aos fatos investigados, ficando claro então que tal empresa e nem mesmo seu Proprietário possuem nada contra si, vinculada a investigação em andamento.

Desta forma o JORNAL TRIBUNA DO POVO, mais uma vez, se desculpa com os afetados, pelas informações fora de contexto e explica que o quanto antes tomou pleno conhecimento dos fatos retirou imediatamente a presente reportagem de suas redes sociais, esperando reparar ao menos em parte os danos causados por tal publicação.