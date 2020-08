PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E EDUCAÇÃO

São Paulo tem ainda o maior registro de casos e a maior rede pública de ensino do Brasil. A paralisação das aulas foi geral. E não é diferente em todo o País, onde os alunos aprendem em casa, de maneira remota, contando com o auxílio dos pais. Instituições de nível superior, particulares e públicas, em sua maioria, também suspenderam as aulas. É evidente que a pandemia tem afetado todos os setores, inclusive a educação. Os impactos para alunos, professores e todos os envolvidos no processo educacional são enormes.

Do ensino básico ao superior, a ampliação da Covid-19 traz sérias consequências educacionais, entre elas, o reforço da desigualdade.

Com a suspensão das aulas, muito se fala no uso de tecnologias para ensino e aprendizagem, como uma forma de reparação dos danos aos alunos. Aulas a distância e plataformas digitais são mais palpáveis quando se trata de ensino superior, já que muitas faculdades já usam diferentes mídias, como por exemplo a UniCesumar, com a aplicação de metodologias para enfrentar a pandemia e minimizar os danos à educação.