Golpe da Donzela faz vítima em Toledo; homens casados são principais alvos

Um homem de Toledo perdeu R$ 5.700 ontem (6) no Golpe da Donzela. Após um envolvimento virtual a vítima é levada a transferir dinheiro. Os alvos são principalmente homens casados.

Na ação, uma jovem se apresenta para a vítima em uma rede social, passa a trocar mensagens, até que consegue o número de telefone da vítima e passam a conversar por aplicativo.

A partir daí a “mulher” passa a enviar fotos íntimas, pedindo para que a vítima também envie algo. Dias depois um homem entra em contato com a vítima, dizendo-se familiar (pai, tio ou irmão) da mulher, relatando que ela é menor de idade, e que esta em posse de todas as fotos que trocaram, bem como tem o nome dele e sua rede social.

O golpista passa então a exigir dinheiro da vítima a fim de ressarcir prejuízos causados em razão do comportamento da adolescente, que se revoltou e quebrou móveis da casa, bem como dinheiro para não denunciar o caso para as “autoridades”.

As vítimas acabam pagando para ocultar a situação da família. A Polícia Civil de Toledo investiga o caso, mas já tem certeza de que se trata de um golpe. Até o momento o golpe tem sido aplicado por telefones do Rio Grande do Sul.