TRIBUNA LIVRE

PENSAMENTO DO COLUNISTA – “Verás que um Filho teu não foge à luta!” É esse o sentimento dos brasileiros num momento de perplexidade em que vive a Nação, atemorizada, com a possibilidade da instalação do regime comunista, uma afronta para a democracia. – Jairo de Lima Alves

POLÍTICOS MALVISTOS – Cresce a onda da maldição aos políticos, em virtude do mau exemplo que eles dão no cenário nacional e também nos estados e municípios. A corrupção está arraigada na alma e no coração desses maus agentes políticos, razão de tamanha rejeição no momento de renovar o mandato. Até mesmo os novos candidatos sofrem por essa ignomínia em meio aos poderosos ocupantes de cargos eletivos. O “sujeito” entra sem vícios, e algum tempo depois aprendem a “malandragem”, tudo por causa do vil metal. Absurdo!

FUNDO PARTIDÁRIO – O tal do Fundo Partidário deixa muito pré-candidato de “cabeça quente”, pensando na montanha de dinheiro que pode “abocanhar” na campanha eleitoral que se avizinha. O MDB é o partido com maior volume de recursos do Fundo, vindo a seguir o PT e o PSDB. No passado, eles “fizeram festa” com dinheiro público. Os coronéis da política têm acesso muito mais fácil a esse dinheiro, que está legalizado para a campanha eleitoral de 2020. O financiamento público das eleições pode ajudar até mesmo inexpressivos candidatos à vereança.

CHUVA DE CANDIDATOS – Chega a ser um “vexame” o que acontece em algumas cidades, como Mundo Novo, onde desfilam pretensos candidatos aos cargos de prefeito e de vereador, uma forma talvez que os líderes maiores e “donos” de partidos tenham encontrado para a “gastança” do dinheiro destinado ao “Fundão”. Existem casos no País, já denunciado pela Imprensa, em eleições anteriores, que candidatos mais “espertos” abocanharam, sozinhos, mais de 50% do dinheiro destinado pelo partido aos postulantes de cargos eletivos. É uma festa!

ESQUERDA PODRE – Sem dúvida alguma, pode-se afirmar, diante de todo o clamor popular que “a esquerda do Brasil está literalmente podre, sem qualquer possibilidade de recuperação. Espera-se, pelas urnas, a recuperação da moral, restabelecendo-se, aqui e agora, a esperança dos brasileiros, na visão de um renomado Espiritualista. Deus, em Sua infinita bondade, há de compadecer da gente brasileira. No dia 15 de novembro, os eleitores vão decidir o melhor a vida de milhares de pessoas que estão nos municípios.