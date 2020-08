O SONHO DE SER PREFEITO DE MUNDO NOVO

Passa pela cabeça de cada pretenso candidato o desejo de governar a cidade onde mora, onde constrói a felicidade com a família. É desse jeito que imaginam os pré-candidatos que desfilam hoje em nossas ruas, trazendo na bagagem a expressa vontade de tornar-se o administrador do Município. Cada um alimenta um sonho, e ninguém tem o direito de barrar o sonho de quem quer que seja.

Aí estão cinco duplas, pelo menos até até agora, que têm a coragem de “abrir a boca”, afirmando que são pré-candidadtos. Só pela coragem, todos eles merecem o respeito dos eleitores. No entanto, embora todos eles estejam aptos para ser votados, apenas uma dupla, prefeito e vice-prefeito, assumirá o commando em 2021.

Valdomiro e Rosária, do PSDB; Humberto e Paulo, do PT; Toninho e Vavá, MDB e PSD; Demilson e Cretonalto, do PSOL, e Carlinhos e Sílvio, do Patriota. Se o quadro não sofrer mudança, como é normal na política, estes são os nomes apontados para conquistar o voto do mundonovense no dia 15 de nvembro. As convenções partidárias vão acontecer entre os dias 31 de Agosto e 16 de setembro.