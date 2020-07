FRONTEIRAS PARAGUAI-BRASIL PERMANECERÃO FECHADAS

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, disse na quinta-feira, 23, que o país vai manter suas fronteiras com o Brasil fechadas até que a curva de contágio do coronavírus no país seja “achatada” — ou seja, que os números de novos casos de Covid-19 parem de aumentar.

“O Brasil é o segundo país com o maior número de mortes e temos uma obrigação moral de cuidar da saúde de nosso povo”, afirmou.

O presidente paraguaio acrescentou ainda que, mesmo com o fechamento, “uma das cidades com mais casos” de Covid-19 no país é Ciudad del Este, que faz fronteira com Foz de Iguaçu, no Paraná, e fica cerca de 330 km a leste da capital Assunção.

Fronteiras fechadas

Com mais de 80 mil mil mortes, o Brasil é o segundo país com mais casos de coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Paraguai, que registrou 4 mil infecções e 36 mortes até o momento, fechou suas fronteiras com o Brasil e a Argentina em 24 de março.

Com o fechamento, foi intensificado o contrabando e, na quarta-feira, a mídia noticiou um tiroteio entre militares da Marinha e contrabandistas nas margens do rio Paraná, na fronteira com Ciudad del Este. Na última sexta-feira, uma troca de tiros levou à morte de um suboficial da Marinha e à prisão de 35 pessoas.