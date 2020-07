R$ 22 milhões para os Municípios do Cone Sul

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou a lista com os recursos estaduais e federais disponibilizados para o combate ao coronavírus. A publicação traz os valores repassados aos municípios referentes a Portaria 480, Portaria 774, valores do Governo do Estado, e da mais recente Portaria, a 1.666.

Ao todo, os municípios de Mato Grosso do Sul receberam R$ 268.169.835, sendo R$ 7.896.200,49 da Portaria 480, do dia 23 de março; R$ 48.630.905,82 da Portaria 774; R$ 19.923.500 de emendas parlamentares e R$ 191.719.229 da Portaria 1.666.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, enfatizou que a divulgação é importante para dar transparência aos recursos públicos. “Todos os interessados em verificar o montante de recursos que o seu município recebeu para o combate à covid-19, pode consultar essa lista detalhada. É importante o acesso a essas informações por parte da população. A relação completa está no site www.ms.gov.br”, disse Geraldo.

CIDADES DO CONE SUL

As 14 cidades integrantes do CONISUL-Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios da Região Sul receberam juntas mais de R$ 22 milhões. CONFIRA OS REPASSES POR CIDADES:

Amambai – R$ 3.606.646,20; Aral Moreira – R$ 1.053.938,78; Caarapó – R$ 2.233.850,04; Coronel Sapucaia – R$ 1.076.178,35; Eldorado – R$ 919.797,58; Iguatemi – R$ 1.542.759,01; Itaquiraí – R$ 1.392.860,43; Japorã – 712.811,25; Juti – R$ 626.563.71; Mundo Novo – R$ 1.193.864,87; Naviraí – R$ 3.644.717,09; Paranhos – R$ 1.028.183,60; Sete Quedas – R$ 791.183,60 e Tacuru R$ 892.956,85.