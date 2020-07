Fornecedor de maconha em Campo Grande, ex-jogador do Palmeiras acaba preso

Depois de investigações feitas pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) acabou sendo preso em Campo Grande um ex-jogador de futebol de 22 anos, que era dono de uma revenda de drogas para dois bairros da Capital.

A prisão aconteceu na última segunda-feira (13) sendo divulgada nesta terça-feira (21). Os policiais já estavam monitorando o ex-jogador que fazia a distribuição de maconha para os bairros Los Angeles e Aero Rancho, sendo que um idoso de 61 anos, dono de um bar próximo à casa do traficante era responsável por ‘cuidar’ a biqueira caso tivesse a presença de policiais avisando assim o traficante, que acabou preso em casa.

O traficante que já havia jogado em clubes como o Palmeiras, Portuguesa e Ceará Sporting Club, teria entrado para o tráfico de drogas depois de uma lesão no joelho, segundo informações passadas pelo delegado Hoffman D’Ávila da Denar após depoimento do autor na delegacia.

Na casa do jogador foram apreendidas maconha, um total de 1 quilo e 800 gramas, além de balança de precisão e dinheiro da venda da droga. Ele não disse quanto lucrava com a venda da maconha. O ex-jogador foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas acabou liberado em audiência de custódia com cumprimento de medidas cautelares.