Reitor da UniCesumar é nomeado por Bolsonaro como conselheiro da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação

Para o reitor da UniCesumar, a nomeação representa um novo desafio e mais uma oportunidade de debater políticas públicas e ações que vão impactar o futuro da educação no Brasil. “Estou muito honrado pela indicação para compor a Câmara de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação, órgão com atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministério da Educação e responsável pelas diretrizes das principais políticas educacionais do Brasil.

Fazer parte do CNE é debater o presente e o futuro da educação do país, pois é pelo conhecimento que iremos transformar a nossa sociedade. Só teremos verdadeiramente a justiça social, quando todos tiverem acesso à educação de qualidade”.

Dentre as principais funções do conselho da Câmara de Educação Superior do CNE, estão: subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação; manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um nível ou modalidade de ensino; assessorar o Ministro da Educação no diagnóstico dos problemas e deliberar sobre meios para aperfeiçoar os sistemas de ensino; manter o intercâmbio com os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal; analisar e emitir parecer sobre assuntos da área educacional e sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no que se refere à integração entre os diferentes níveis e modalidades de ensino.

O Conselho Nacional de Educação é um órgão independente, composto por 24 membros, dividido entre as Câmaras de Educação Básica e Superior. O CNE tem por missão a busca democrática de alternativas e mecanismos institucionais que possibilitem, no âmbito de sua esfera de competência, assegurar a participação da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação nacional de qualidade. É um órgão recursal do sistema educacional que promove a participação das várias forças sociais, culturais e econômicas, tendo em vista a conciliação social e a formação de consensos alargados em matéria de Educação.

Wilson de Matos Silva tem currículo extenso no setor de educação e atua na área desde 1971. Fundou a UniCesumar, é membro de importantes Conselhos e Associações da área educacional, como: Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior (ABMES); Associação Nacional dos Centros Universitários (ANACEU); Conselho de Reitores das Universidades Brasileira (CRUB), entre outros. Também participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, do Centro de Inovação de Maringá e da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.

Nas legislaturas 53ª e 54ª assumiu cadeira no Senado Federal como suplente, exercendo a vaga na condição de titular em 2007 e em 2014, apresentando 14 projetos de lei voltados à melhoria da educação no Brasil.

Entre os projetos, apresentou o PL 255/2014, que institui a escola de tempo integral no ensino fundamental e o PL 312/2014, que estabelece frequência mínima, na educação básica, de oitenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação. O reitor da UniCesumar também atuou em diversas missões internacionais, estabelecendo convênios com instituições educacionais em diversos países.

Casado há 51 anos com Rosemary de Oliveira Kendrick e Silva, pai de quatro filhos (Ludhiana, Wilson Filho, Wesley e William), Wilson Matos é reconhecido por seu olhar visionário e por desenvolver projetos inovadores relacionados a qualidade do ensino superior. Por sua trajetória, foi homenageado com o título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná, a Comenda Ordem Estadual do Pinheiro, e títulos de cidadania nas cidades de Maringá, Paiçandu, Ponta Grossa, entre outras.

A UniCesumar já formou mais de 100 mil profissionais em 30 anos, e está entre 4% das melhores instituições de Ensino Superior do Brasil. Obteve Conceito Institucional 5, nota máxima na avaliação realizada pelo MEC. Está presente em todos os estados brasileiros, possuindo mais de 260 mil alunos em mais de 700 polos de educação a distância, inclusive no exterior, nas cidades de Dubai, Miami e Genebra.

Na educação presencial, a UniCesumar possui campi nas cidades de Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba, bem como na cidade de Corumbá (MS), com o curso de Medicina. Em breve, a Instituição iniciará a implantação de mais uma unidade no Mato Grosso do Sul, desta vez em Campo Grande.