Sebastião Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus de Cuiabá, entra em transição

É mais um líder que se vai, um guerreiro que tomba e uma liderança que fez história.

Sebastião Rodrigues de Souza nasceu no dia 11 de agosto de 1931, na fazenda de seus avós maternos, próximo à cidade mineira de Pirajuba, onde foi batizado nas águas aos 17 e permaneceu até seus 27 anos. Filho de José Antonio de Souza e Maria Abadia Rodrigues. No ano de 1947, Sebastião encontra Nilda na cidade de Pirajuba, casando-se em 1949. O pastor Sebastião e a irmã Nilda de Paula tem quatro filhos: Silas, Rubens, Silene e Abilio. Todas as obras de Deus que realizaram nas suas vidas, foi porque desde a infância sentiram a chamada de Deus, para cooperar na obra, e porque o pastor Sebastião encontrou uma mulher virtuosa. Ele foi enviado para Cuiabá em 12 de dezembro de 1974, para assumir a liderança da igreja Assembleias de Deus na capital mato-grossense. Na época, Cuiabá e Várzea Grande tinham apenas sete igrejas. Em 38 anos de trabalho do pastor, já são hoje 286 Igrejas Assembleias de Deus entre as duas cidades, somando mais de 50 mil membros. O pastor Sebastião construiu o Grande Templo, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. A construção, maior marco da Igreja Assembleia de Deus no Estado, comporta 22,5 mil pessoas sentadas, tem estacionamento com mil vagas, além de ter uma Escola de Ensino Fundamental e Médio com capacidade para 1,5 mil alunos.

Foi zeloso pelos bons costumes da Igreja, nunca admitindo o “mundanismo” durante sua gestão na Assembleia de Deus de Mato Grosso. É possível que o pastor Sebastião Rodrigues seja, nos dias atuais, um remanescente dos antigos obreiros assembleianos, mantendo o rigor dos bons costumes nas Assembleias de Deus do Brasil. Pastor Sebastião Rodrigues, de Cuiabá, descansa aos 89 anos. Conservador da sã doutrina, terminou a carreira e guardou a fé. Ele deixa um legado para toda a nação evangélica do País, com o exemplo de Obreiro Aprovado.