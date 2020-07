Rajadas de vento em MS estão associadas com ‘Ciclone Bomba’ no sul do País

A terça-feira (30) amanheceu com rajadas de ventos anunciando uma nova frente fria que está a caminho de Mato Grosso do Sul, além de forte tempestade que deve atingir algumas regiões do estado. Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de MS) a ventania que atinge as cidades estão associadas com o ‘Ciclone Bomba’ no sul do país.

Segundo a meteorologia, nesta terça-feira (30) ocorrerá a formação de uma nova onda frontal com ciclone extratropical posicionado ao litoral do Rio Grande do Sul. Como este sistema está próximo à costa litoral sul do Brasil, favorecerá a ocorrência de rajadas de vento.

A formação deste ciclone extratropical é conhecida pelos meteorologistas como “ciclone bomba” e ocorre quando a pressão atmosférica no centro do ciclone cai de forma significativa num período de 24 horas e deve atuar com maior intensidade nos estados da Região Sul do Brasil. Apesar do nome assustador, é um fenômeno comum causador de vento como qualquer ciclone.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é esperado que em Mato Grosso do Sul, o tempo começa a mudar a partir de quarta-feira (1) com o aumento de nebulosidade e possibilidade para pancadas de chuvas nas próximas 48 horas. Após a passagem do “ciclone bomba”, uma forte massa de ar frio causará a queda acentuada nas temperaturas no Estado.