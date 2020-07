Menina de 7 anos morre atropelada ao atravessar estrada correndo para ver o pai

Na tarde de segunda-feira (29), menina de 7 anos morreu atropelada na Rodovia BR-262 em Miranda, a 203 quilômetros de Campo Grande. Ela estava com a mãe comprando sorvete, mas soltou da mão dela tentou atravessar a estrada correndo ao ver o pai do outro lado.

Segundo informações do registro policial, a mãe foi até o posto de combustíveis nas margens da estrada com os três filhos. Eles compraram sorvete e, na volta para a fazenda onde moram, que fica do outro lado da estrada, a menina soltou a mão da mãe e saiu correndo.

Ainda conforme a mãe, a menina viu o pai do outro lado da rodovia e correu para atravessar e encontra-lo. Neste momento, ela foi atropelada por uma Saveiro, conduzida por um homem de 43 anos. Segundo o site O Pantaneiro, o motorista tentou frear, mas não teve tempo.