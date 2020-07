Criança é atropelada e morre em Mundo Novo

Uma criança de oito anos morreu após ser atropela na manhã de segunda-feira (29), em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Segundo informações, o acidente aconteceu por volta das 10 horas do dia 29, entre as ruas Café Filho e Marechal Cândido Rondon, no bairro Vila Nova.

Conforme a Polícia Militar, a criança andava de bicicleta, quando foi atingida por um VW/Saveiro. O condutor do carro parou após a colisão, tentou ajudar na reanimação da criança, porém a criança não resistiu e veio a óbito. O veículo Saveiro estava com o documento atrasado e será encaminhado para o pátio do Detran.