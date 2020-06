A POLUIÇÃO DE CADA DIA

Que fazer para combater tanta poluição em nossos espaços? Poluição sonora, poluição visual e tantas outras sujeiras no ambiente. Isso acontece nas cidades, mais pela falta de cultura de um povo. As pessoas são despertadas, logo cedo, pelo “barulho ensurdecedor” de uma caixa de som na rua; a distribuição de panfletos também contribui para “emporcalhar” as vias públicas. Os comerciantes iludidos, imaginam que estes serviços lhes trazem retorno nas vendas. Enganam-se, pois na prática, os clientes ficam irritados com o abuso cometido pelos maus profissionais do setor. Empurrar “goela abaixo” ou forçar uma situação para realizar vendas, não é a melhor opção. Sem dúvida, o melhor meio para anunciar, continua sendo nos veículos que existem para esse fim: jornais, rádios, TV e Internet. O cliente pode ler ou acessar a informação quando quiser, e com liberdade, vai comprar os produtos onde houver qualidade e melhor preço. O meio ambiente vai agradecer!…