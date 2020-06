Homem com medo de se matar contrata 4 assassinos de aluguel pra matar ele mesmo

Um empresário de Delhi, na Índia, viu sua empresa desmoronar e as dívidas o afundarem em denso nevoeiro após essa coisa toda de quarentena. Gaurav Bansal, de 40 anos, decidiu então se livrar dessa situação que parecia sem saída e ao mesmo tempo ajudar a sua família.

Seu primeiro plano foi o seguinte: aproveitando que seu nome ainda estava limpo, mas na iminência de ser sujo, ele pegou um empréstimo relativamente alto. Ele então iria se matar e deixar esse dinheiro pra família. Como o empréstimo estava no nome dele, não teriam como cobrar seus familiares.

O empréstimo foi de 600.000 rúpias indianas, o equivalente a 41.336 reais. Mas então houve um obstáculo no seu plano: ele não conseguia se matar. Ele na verdade não queria se matar, porém, em seu desespero, acreditava que esse era o único jeito de garantir que sua família fosse sustentada. Mas ele não queria se matar.

Na hora de executar o terrível ato, não conseguia dar o último passo. Por isso, Gaurav fez uma mudança em seu plano: ele contrataria 4 assassinos de aluguel pra matarem ele. E como seria um assassinato, sua família poderia receber uma grana muito maior com o seguro de vida, que não cobria suicídio.

Gaurav Bansal, o homem que arquitetou tudo

Gaurav dedicou 90.000 rúpias aos 4 assassinos, que dividiram o valor entre si. Um dos contratados foi Kuan, um adolescente, o primeiro que foi identificado pela polícia. Ele admitiu o assassinato e entregou os 3 cúmplices: Suraj, um estudante de 18 anos, Manoj, um vendedor de uma quitanda, de 21 anos, e Sumit, um alfaiate de 26 anos.

A polícia achou Kuan olhando as mensagens das redes sociais de Gaurav, após encontrar o homem enforcado em uma árvore. Durante o interrogatório, Kuan disse que eles só aceitaram depois de Gaurav insistir muito, convencendo-os de que aquilo seria um bem pra ele. Ele precisava ser morto com as mãos amarradas, pro seguro de vida considerar como homicídio.

Primeiro, o plano era amarrar as mãos dele e dar um tiro em sua cabeça, mas os assassinos não conseguiram comprar uma arma. Então Gaurav sugeriu o enforcamento, e assim foi feito. Os 5 foram juntos a Mohan, uma pacata cidade, e Gaurav escolheu o lugar onde seria enforcado.

Porém, com o plano todo desvendado graças a uma falha de Gaurav, ou seja, deixar as mensagens com um dos assassinos no celular, sua família não receberá o dinheiro, e além de tudo, agora estão sem o pai da família.