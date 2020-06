Salto Del Guairá vive momentos dramáticos com a COVID-19

A cidade sente os efeitos da crise provocada pela pandemia e comerciantes cobram ajuda do governo. A Junta Municipal de Salto del Guairá, cidade paraguaia vizinha de Mundo Novo (MS), declarou “estado de catástrofe econômica” por causa da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Hoje à tarde, os comerciantes fazem nova carreata na cidade para cobrar ajuda do governo paraguaio. Eles querem congelamento das dívidas durante a pandemia. O Paraguai é citado como bom exemplo no combate à proliferação do novo coronavírus. O país inteiro tem 1.379 casos positivos e 13 mortes.

A exemplo de Pedro Juan Caballero, cidade-gêmea de Ponta Porã, o comércio de Salto del Guairá corre risco de falência coletiva. Com a fronteira fechada, os comerciantes não podem vender para os turistas brasileiros e a população local não tem dinheiro para fazer compras.

De acordo com o jornal Última Hora, o cenário de Salto del Guairá é desolador: estacionamentos vazios, comércios fechados, ruas vazias e ambiente de desespero entre comerciantes e trabalhadores. “Há 105 dias estamos parados, sem poder vender nada. O ambiente é triste e desolador, onde há três meses havia tumulto, hoje vemos desconforto”, afirmou Victor Stanley, que representa o comércio local. Segundo ele, pelo menos três mil lojas fecharam as portas e sete mil pessoas ficaram sem trabalho.

Além do congelamento das dívidas, redução de impostos e de taxas portuárias e aeroportuárias, os comerciantes da fronteira reivindicam a permissão para fazer entrega de produtos a compradores brasileiros na Linha Internacional, mas a medida depende de acordo com o governo do Brasil.

Salto Del Guairá é capital do departamento (equivalente a estado) de Canindeyú e tem cerca de 40 mil habitantes. A cidade fica a 20 quilômetros de Mundo Novo.

