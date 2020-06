Família denuncia nome de parente morta há 4 anos em lista do auxílio emergencial

A família de Maria da Aparecida Lima Patene procurou a reportagem do Jornal Midiamax para denunciar que ela faleceu há quatro anos, mas consta como beneficiária na lista do auxílio emergencial do Governo Federal em Japorã – distante 466 quilômetros de Campo Grande.

Conforme atestado de óbito encaminhado pela família, a mulher faleceu em agosto de 2016, vítima de crise hipertensiva grave.

Outro caso semelhante foi denunciado à reportagem. O pai falecido de um pré-candidato a prefeito de Nioaque constava na lista de beneficiários do município. Também houve caso de jovem assassinado em 2017, em Juti, que constava na lista do auxílio.