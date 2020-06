Frente fria chega na quinta e temperaturas podem chegar aos 9ºC em MS

O inverno deste ano começou na última sexta-feira (20), mas a primeira frente fria da estação em Mato Grosso do Sul deve chegar só na próxima quinta-feira (25), mas é bom estar preparado já que a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que as temperaturas devem baixar aos 9°C no Estado.

Apesar dessa ‘promessa’até a quarta-feira (24) o Estado vive ainda dias quentes e com bastante sol com termômetros marcando entre 15°C e 34°C.

Porém a previsão indica que no primeiro dia, quinta-feira, a massa de ar fria começa a influenciar o tempo apenas na região sul, onde as mínimas podem chegar a 14ºC em Sete Quedas, por exemplo.

Já em Campo Grande, a mudança no tempo começa mesmo na sexta-feira (26), com previsão de pancadas de chuva com trovoadas e temperatura mínima de 16ºC. No sábado (27), os termômetros devem variar entre 15ºC e 20ºC.

Toda a região centro-sul de MS terá declínio acentuado nas temperaturas, incluindo Corumbá e Três Lagoas. Apenas as cidades da região norte que terão apenas temperaturas máximas mais amenas como Sonora e Pedro Gomes.

Tempo seco

Além da temperatura baixa, outro fator que deve preocupar neste inverno mais do que nos outros já que estamos em um cenário de pandemia do coronavírus (Covid-19) é a baixa umidade do ar que atinge níveis abaixo dos 30% durante o período.

Segundo o médico pneumologista Henrique Ferreira de Brito o inverno, assim como o outono, é uma estação que sempre causa impacto na saúde, principalmente na saúde respiratória. “Tanto pela troca da estação, mudança na temperatura, mas também porque temos um inverno seco, por isso as pessoas manifestam mais as doenças respiratórias”, explicou.

O especialista destaca que o coronavírus também agride o sistema respiratório e por isso clima frio acaba sendo favorável ao contágio também. “O coronavírus é um vírus que causa um quadro respiratório desde um quadro gripal mais leve até uma pneumonia mais intensa como temos visto e entra nessa situação. O vírus gosta do frio e do seco”, disse ao Jornal Midiamax.

Cuidados

– Beba bastante líquido;

– Atividades físicas não são recomendadas;

– Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

– Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).