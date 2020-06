Homem manda ‘nudes’ para mulher errada e tem imagens espalhadas no WhatsApp

Um homem de 41 anos procurou a delegacia de Polícia Civil após ter imagens de nudez espalhadas pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. Ele afirmou que mandou as imagens por engano a uma conhecida e ao perceber o erro teria pedido desculpas.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o homem contou que na tarde desta quarta-feira (17) enviou vídeos de nudez para uma conhecida e assim que percebeu o erro, pediu desculpas para ela e o companheiro.

No entanto, as imagens teriam sido espalhadas em grupos do WhatsApp. O homem decidiu procurar a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), sendo o caso registrado como divulgação de pornografia.