Linda Rodrigues protagonizou um dos ensaios mais aclamados pelos fãs do Bella da Semana, maior revista masculina do Brasil. A modelo chamou muito a atenção ainda na transmissão ao vivo pelas redes sociais na primeira parte do ensaio. Agora, a modelo retorna ao Bella em cliques de tirar o fôlego. Super ousada, Linda confessou que já realizou todas as suas fantasias eróticas, transou no porta-malas de uma camionete e adora arrepios no pescoço.

Nascida no Rio Grande do Sul, Linda Rodrigues tem apenas 22 anos e mora atualmente em Blumenau (SC). Com uma personalidade bem forte a modelo conta que não curte muito exageros, mas que fica de olho na alimentação equilibrada e nos treinos para manter a forma, além de curtir esportes radicais, como rapel e tirolesa.