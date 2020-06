PREFEITURA DE JAPORÃ PRESTA OS MELHORES SERVIÇOS À COMUNIDADE

O prefeito Paulo Franjotti, acompanha com todo entusiasmo, as obras que são realizadas no Município, de sua inicativa e também todas as obras que são feitas com as devidas parcerias. Desde quando assumiram o mandato, a dupla Paulão e Gabriel, sempre foram agentes decisivos no processo de desenvolvimento do Município de Japorã.

Aqui, está registrado o cascalhamento das sobidas do assentamento tagros, serviços em execução, e que vão ajudar a comunidade no escoamento da rodução, além de facilitar a vida de todos no dia a dia.

Morador, muito feliz, expressa o contentamento, ao afirmar que “nós só tem a agradecer o prefeito Paulão, secretário de infraestrutura João da indiana e sua equipe, pelos trabalhos que vêm desenvolvendo em favor dos moradores do município de Japorã.”

Por sua vez, o prefeito avalia que “Desde o momento em que assumimos, eu, o companheiro Gabriel, e outros colaboradores, estivemos determinados, fazendo tudo o que é possível fazer em favor de nossas comunidades. E vamos continuar nesse ritmo, sabendo que nossa gente trabalhadora, sempre está pronta para contribuir com o progresso de nossa querida Japorã.”