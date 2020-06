Em Mundo Novo, PM prende homem que furtou carteira e R$ 800,00 em dinheiro de veículo estacionado

Nesta última terça (09/06), em Mundo Novo, um homem de 38 anos foi preso por furtar a carteira de um veículo estacionado no bairro Tapajós, no momento em que o proprietário do veículo descarregava compra na casa de sua sobrinha.

Por volta das 16 horas, um homem de 33 anos solicitou a PM para realizar uma abordagem de um homem que teria realizado um possível furto de seu pertence. Após isso, os policiais encontraram o suspeito próximo de uma oficina no centro do município, onde o questionaram por certo tempo, e o homem de 38 anos acabou confessando o crime.

Em seu depoimento, o dono do veículo disse que o estacionou próximo a casa de sua sobrinha, quando foi descarregar a compra, onde deixou o vidro aberto, e ao retornar viu um homem com o corpo saindo de seu carro, ao qual o fez gritar para que ele ficasse parado, porém o homem acabou saindo com pressa e andando rápido.

A vítima percebeu que sua carteira já não se localizava mais no local, onde seguiu o homem que negou ter pego o seu pertence, levantando a camisa e mostrando que nada tinha. O dono do veículo seguiu o suspeito até uma oficina, onde acionou a PM para realizar uma abordagem com mais eficácia.

Após isso os policiais realizaram o procedimento de revista e questionamento no suspeito, onde o homem de 38 anos assumiu ter furtado a carteira da vítima. O comunicante de 33 anos tinha acabado de sacar seu pagamento no banco Sicredi, onde gastou apenas R$ 180,00, entretanto faltava R$ 800,00 em sua carteira ao conseguir recuperá-la.