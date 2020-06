Bolsonaro detona desculpas da OMS: “Afetaram a economia”

Após a Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmar que a chance de pacientes sem sintomas transmitirem a Covid-19 para outras pessoas é rara, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para criticar duramente a organização.

Em sua postagem, Bolsonaro falou sobre as decisões recentes da OMS de voltar atrás sobre as pesquisas com a hidroxicloroquina e da constatação com os pacientes assintomáticos e disse que tais decisões afetaram negativamente a economia.

– Após pedirem desculpas pela Hidroxicloroquina, agora a OMS conclui que pacientes assintomáticos (a grande maioria) não têm potencial de infectar outras pessoas. Milhões ficaram trancados em casa, perderam seus empregos e afetaram negativamente a Economia – disse.

A publicação é mais um sinal de que relação entre o presidente e a entidade internacional segue estremecida. Na última semana, Bolsonaro chegou a anunciar que sairá da OMS caso a instituição continue trabalhando com o que ele chamou de “viés ideológico”.

– Adianto aqui: os Estados Unidos saíra, da OMS, a gente estuda no futuro, ou a OMS trabalha sem o viés ideológico ou a gente vai estar fora também. Não precisamos de gente lá de fora dar palpite na saúde aqui dentro – afirmou.