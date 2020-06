Quais são as oportunidades no pós-pandemia?

Devemos estar atentos às oportunidades que surgirão nos pós pandemia e usar a inovação como um agente de mudanças. Enquanto uma série de empresas adotam regimes de trabalho remoto, outras dependem de presença física e ajustam suas operações, visando evitar a propagação da covid-19. Algumas, ainda, conseguem conviver com um híbrido dos dois modelos. Diante deste cenário, acredito que muita coisa vai mudar. O filósofo Leandro Karnal, em diversas lives de que participou, repetiu que guerras, revoluções e epidemias transformam. Karnal tem falado bastante sobre a expressão “Panta Rei”.

A expressão grega Panta Rei surge da noção de que tudo é móvel, transitório, passageiro, partindo do princípio de que tudo é movimento, e que nada pode permanecer estático. Tudo passa, tudo se transforma. Neste sentido, podemos usar como metáfora o pisar em um rio, onde nunca se consegue pisar na mesma porção de água duas vezes pois o rio mudou, já que sempre é outra água que corre pelo seu leito. Panta Rei demonstra a lei universal onde a única certeza estável é a certeza de que tudo vai mudar!

O mundo que conhecíamos até o início de 2020 não existe mais. Estamos vivendo um grande transtorno social, uma pandemia global e generalizada, sem data para acabar. Há quem pense que a vida voltará ao normal nos próximos meses ou nos próximos anos. Felizmente, ou infelizmente para alguns, a vida como a conhecíamos até o início de 2020 pode ter desaparecido para sempre. A boa notícia é que é mais fácil identificar oportunidades no período pós pandemia e resolver problemas agora do que antes. Já estamos percebendo durante esta pandemia que podemos realizar uma série de atividades de maneira remota, sem a necessidade de estarmos todos presentes no mesmo lugar.

Fica cada vez mais evidente o impacto que a tecnologia tem causado na sociedade e não se trata de um impacto pontual, mas sim de uma evolução contínua. Novas tecnologias como 5G, Inteligência Artificial (IA), impressoras 3D, Internet das Coisas (IoT) vão acelerar mais ainda estas mudanças. Tudo a nossa volta será afetado, das relações humanas às empresas de todos os segmentos.

Oportunidades no período pós pandemia

Como esta crise atual é principalmente uma crise de saúde, acredito que surgirá uma “economia da saúde”. Durante longo período teremos que fabricar máscaras, álcool em gel, luvas e respiradores, já que a cadeia global de suprimentos e a logística de longa distância deixaram evidentes problemas com suprimentos de produtos de primeira necessidade.

Possivelmente teremos uma reorganização na cadeia de produção (reconversão industrial?), Creio que a maioria dos países deva incluir itens da indústria farmacêutica como questão de segurança nacional. Pelo menos deveriam. A falta de máscaras fomentou o mercado das costureiras, que passou a fabricar máscaras para suportar a alta demanda da sociedade. Isso deve continuar. Outro aspecto será aumentar a produção nacional para o que for possível: respiradores, testes, vacinas, EPIs (equipamentos de proteção individual). Aumentar o incentivo à ciência e cientistas brasileiros.

As escolas e professores terão uma grande possibilidade de repensar o estudo. O ensino a distância será utilizado com mais frequência. O comércio vai reabrir, mas não como era antes. Será necessário utilizar máscaras, luvas, utilizar álcool em gel, respeitar o distanciamento seguro entre pessoas. O comerciante que ainda não tem, precisa correr rapidamente atrás de uma estratégia digital, seja criar seu próprio site e/ou aplicativo ou estruturar uma parceria junto às empresas existentes de entregas.

Uma significativa parcela de restaurantes talvez passe a aderir ao conceito dark kitchen, também conhecido como restaurante fantasma, restaurante virtual ou ainda, ghost restaurant, que é quando um estabelecimento de serviço de alimentação oferece apenas comida para viagem. Nesta nova economia, botões de elevadores, botões em geral que necessitam do contato e leitores biométricos deverão ser substituídos por sensores que eliminem ou diminuam ao máximo o contato. Deve haver um boom de sistemas por aproximação (NFC).

Outras oportunidades se darão na instalação de móveis para home office, cadeiras e móveis adequados, infraestrutura em geral para o trabalho remoto. O aperfeiçoamento da qualidade de acesso à Internet é uma necessidade. Pessoas passarão mais tempo trabalhando remotamente. Mais idosos poderão demonstrar interesse em utilizar recursos do celular e aprender mais sobre tecnologia, afinal, ela pode mantê-los em contato com familiares e médicos, e até salvar a vida deles.

A inovação como agente de mudança

Oportunidades e inovação andam juntas e como disse Ricardo Cavallini em um vídeo sobre inovação em seu canal no YouTube, “É preciso inovar, é preciso ser protagonista. Mesmo que sua empresa não tenha a cultura da inovação. Você precisa ser a inovação”.

Identificar e semear oportunidades de inovação futura em momentos difíceis fará com que vejamos um horizonte menos turvo e saiamos da pandemia ainda mais fortes, dentro do possível.

Para finalizar, há uma série de oportunidades e possibilidades a explorar. Aliando-as a um bom plano de renda básica para os que não conseguirem voltar ao trabalho tão cedo, junto com acesso de crédito para os micros, pequenos e médios empresários, acredito que poderemos iniciar um processo de recuperação estruturado.

Talvez para nós, brasileiros, o aprendizado desta pandemia seja que a educação, a ciência e a tecnologia somadas, podem ajudar a superar muitos problemas da atualidade, das últimas décadas e ajudar a criar um futuro ou um “novo normal” melhor. Fique atento às oportunidades no pós pandemia. Use a inovação como agente de mudança. Panta Rei. Tudo muda, tudo se transforma.