A temporada de incêndios florestais na Califórnia em 2018 foi a mais mortal e destrutiva no registro da história da Califórnia, com um total de 8.527 incêndios que queimaram uma área de 1,893,913 acres (7.664,394 km²), a maior área queimada registrada em uma temporada de incêndios na Califórnia, segundo o Departamento Florestal e de Incêndios da Califórnia e o Centro Nacional de Incêndios Interagentes, em 21 de dezembro. Assim, é histórico e um fato marcante nos Estados Unidos os incêndios na Califórnia.

No final de agosto de 2018, a Cal Fire gastou US$ 432 milhões em operações. O Complexo de Fogo de Mendocino queimou mais de 1.857 km2, tornando-se o maior incêndio complexo da história do estado, com o Ranch Fire complex superando o Thomas Fire e o Santiago Canyon Fire de 1889, para se tornar o maior incêndio registrado na história da Califórnia.

Muitos fatores levaram, em 2018, a esta temporada de incêndios na Califórnia, o que tem sido tão devastadora. A combinação de um aumento da quantidade de combustível natural e das condições atmosféricas agravada pelo aquecimento do planeta resultou em uma série de incêndios destrutivos.

No entanto, esta razão é que se opõem, pelo Presidente, Donald Trump, que também fez um apelo para o “corte de árvores”, para evitar a propagação do fogo (também livrar as árvores para que o fogo para de se espalhar.

Uma das causas diretas de incêndios florestais na Califórnia, é um aumento de árvores mortas que é usado como combustível. Em dezembro de 2017, ele tinha sido considerado um registro de 129 milhões de árvores mortas na Califórnia.

Noah Diffenbaugh, professor da universidade de Stanford e especialista da “ciência do sistema terrestre, disse que as condições atmosféricas dos incêndios na Califórnia são esperados para piorar no futuro devido aos efeitos das alterações climáticas na Califórnia. Outros especialistas concordam que o aquecimento global é responsável por essas condições meteorológicas extremas. O aquecimento do planeta tem levado a temperaturas mais elevadas e menos chuva, criando uma paisagem mais seca, o que permitiu que os incêndios tenham mais combustível para arder por mais tempo e com maior intensidade.