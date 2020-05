ENTREGA DE ALCOOL 70% PARA AS IGREJAS EVANGÉLICAS NA ALDEIA PORTO LINDO

A Secretaria Municipal de Saúde de Japorã, através de representantes do Comitê Municipal de Gestão de Crise Contra o COVID-19, realiza doação de álcool 70% para as Igrejas Evangélicas da Aldeia Porto Lindo, álcool esse que o Prefeito Municipal Paulo Cesar Franjotti recebeu a título de doação do Deputado Estadual Paulo Correa.

Foram contempladas 28 igrejas evangélicas sendo entregues o álcool, borrifador como também feita a orientação de como utilizá-lo e a importância do uso de máscara na prevenção da COVID-19, com apoio do Pastor Claudinei Rocha, coordenador das Igrejas Evangélicas do município de Japorã.

APOIO PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA

O Prefeito Paulo Cesar Franjotti esteve, juntamente com munícipes de sua querida Japorá, participando de reunião com os representantes da Nayr Confecções, visando parceria para instalação de mais uma Célula de Costura no Município, especificamente no Distrito de Jacareí. Paulo Franjotti disse: “Nosso objetivo com a parceria é a geração de empregos e renda para os nossos munícipes.”

AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CORONAVIRUS NA ALDEIA PORTO LINDO

Japorã implanta barreira sanitária na Aldeia Porto Lindo, com apoio da Administração Municipal O prefeito Paulo Cesar Franjotti entende que a medida é de sua importância para a saúde da população, e assim, com a participação ativa da Secretaria Municipal de Saúde, através da titular Veridiana Barbosa da Silva, ações acontecem com frequência para minimizar o problema das pessoas, evitando que a doença atinja a comunidade. Existe a barreira sanitária, uma tenda na entrada da aldeia com o objetivo de coibir a circulação da população indígena, onde a equipe de plantão realiza o controle com anotações de dados pessoais para ter o controle na entrada e saída, sendo proibida também a entrada de viajantes e veículos de outros municípios e estados. É necessária a conscientização, dada a importância do uso de máscaras na prevenção do vírus, e os riscos que a população corre em ficar circulando para outros lugares, expondo a saúde da comunidade indígena.