A FORÇA DA MÍDIA IMPRESSA

Há quem afirme que a mídia eletrônica supera os jornais impressos. Enganam-se quem pensa assim. A mensagem escrita na Imprensa, vira lei. Os textos publicados passam de geração em geração. O jornal impresso jamais deixará de existir, e sempre terá a sua importância no contexto geral de comunicação. As redes de televisão e de rádio são importantes, assim como a Internet na atualidade. Cada um desses veículos atinge os mais variados interesses sociais, no entanto, a mídia impressa, jornais e revistas, formam opinião de forma dinâmica e avassaladora.

Ouve-se falar muito sobre o assunto. O Invento de Gutenberg atravessa gerações e deixa as suas marcas através da história. Basta examinarmos a Literatura, e vamos perceber a eficácia da Comunicação Escrita, em todas as épocas e lugares do mundo. Na verdade, até mesmo a Internet está sendo financiada pelos jornais, porque o sistema online ainda não sobrevive por si só, devido a falta de publicidade, de recursos, de anunciantes. Também as grandes redes televisivas e radiofônicas dependem de grande volume de receita para permanecer no ar.

A Mídia Impressa é reforçada pelos demais veículos nos enfoques noticiosos e aí, ela detona. Regra geral, no Jornalismo Investigativo, os Jornais Impressos estão sempre na frente, e citados no rádio e TV. Muitos são os episódios registrados pela Mídia Impressa e reproduzidos pelos demais veículos. Entre nós, os nanicos do Interior, também é assim. Quando o Jornal Impresso faz a denúncia mediante investigação, a Comunidade toma conhecimento e a Justiça age. Tivemos aqui na região, não faz muito tempo, quando o prefeito de um pequeno município foi afastado. Tudo aconteceu, após a denúncia do Jornal e ação imediata do Ministério Público. Os outros veículos apenas reproduziram a notícia, após a Mídia Impressa ter apontado o fato.

Então, não há dúvida: a Mídia Impressa tem força para promover as transformações que a sociedade requer, no sentido de coibir os abusos praticados por seus agentes, e assim, buscar as soluções mais adequadas para o progresso e o desenvolvimento para as comunidades.