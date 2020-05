MULHER EM PONTA PORÃ, COM COVID-19, AGORA USA TORNOZELEIRA

A Justiça determinou que uma mulher, de 42 anos, infectada pelo novo coronavírus, use tornozeleira eletrônica, por burlar o isolamento social. A medida foi tomada na terça-feira,19, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.

O caso aconteceu após a Justiça decretar a prisão domiciliar da infectada. O equipamento foi colocado na presença de policiais e agentes de saúde na residência da mulher. A tornozeleira deverá ser usada até o fim da quarentena, de acordo com decisão do juiz Marcelo Guimarães.

“Foi a forma que encontramos para evitar que essa pessoa faça de novo o que ela já fez duas vezes aqui em Ponta Porã; não iremos permitir que isso ocorra de novo […] Nós passamos o domingo procurando ela, fomos em vários endereços a não encontramos. Recebemos informação que ela estaria pelo centro da cidade, ou até cruzado a fronteira. Estamos empenhados nesse caso”, disse o secretário de Saúde de Ponta Porã, Patrick Derzi.

Segundo a polícia, ela foi diagnosticada com Covid-19 no último dia 12 de maio, e desde então, orientada a permanecer em isolamento social em casa, onde seria atendida via telefone e aplicativo de mensagens pelo celular. No entanto, a mulher foi até um posto de saúde local para exigir atendimento médico. Segundo testemunhas, ela estava nervosa e ofendeu profissionais de saúde.

EFEITOS DO CONE SUL

O caso da mulher de Ponta Porá, repercutiu em cidades do Cone Sul nos últimos dias, e teria até influenciado o município de Iguatemi a decretar o LOCKDOWN, com a informação de que a tal mulher infectada pelo novo coronavírus, poderia estar “escondida” em alguma residência na Capital da Erva-Mate. As pessoas comentavam o assunto o tempo todo, com a preocupação de que a “pontaporanense poderia infectar o povo iguatemiense”. A mulher não teve o nome revelado, mas agora está isolada em casa, por determinação judicial, e com o uso de tornozeleira.