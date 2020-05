Cidades de fronteira no Paraguai gritam por socorro

Sem dúvida, o efeito econômico da quarentena prolongada devido ao coronavírus afeta todo o país em várias áreas. Milhares de empregos informais e formais foram perdidos permanentemente em parte e temporariamente em outro. Micro, pequenas e médias empresas estão começando a ficar sem ar e muitas já estão mortas.

Com a “quarentena inteligente” iniciada em 4 de maio, pelo menos 58% da economia começou a se mover na metade do país.

Mas o comércio fronteiriço de Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero e Salto de Guairá, e o de Encarnación, no sul, não tiveram o mesmo destino. Não porque o governo tenha implementado restrições maiores nessas cidades, mas porque nesses territórios pelo menos 90% das atividades ainda não se movem porque a maioria depende da entrada de turistas e nossas fronteiras ainda estão fechadas.

É por isso que mais do que nunca a fronteira – que contribui com aproximadamente 40% dos recursos disponíveis para o Estado, além dos milhares de empregos – precisa urgentemente de um programa de assistência especial. Infelizmente, ocorre o contrário. Os menos levados em conta quando se trata de um resgate são os comerciantes de fronteira. Em tempos “normais”, os residentes de fronteira precisam se organizar para financiar suas atividades, porque o Estado só se lembra deles quando se trata de coleta.

Agora, os proprietários do Mypimes estão alinhados em frente ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNF), buscando ajuda para tentar se manter vivo, mas, na maioria das vezes, salta como uma bola de pingue-pongue, porque o chamado Fundo Paraguaio de Garantia para Mypimes (Fogapy) é pura história. .

As pessoas estão se organizando e clamando pelo Estado para ver que um dos setores mais dinâmicos da economia nacional, a fronteira está prestes a sucumbir. Espero que ajam a tempo, porque as conseqüências da morte do comércio fronteiriço serão muito mais terríveis, do que os efeitos do covid-19.