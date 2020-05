MUNDO NOVO CONTINUA LIVRE DO CORONAVÍRUS

Com mais um caso negativado, Mundo Novo permanece sem o novo coronavírus, mas autoridades estão preocupadas com relaxamento do isolamento social. Defesa Civil vem fazendo visitas e orientando clientes e comerciantes.

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou o 23º caso descartado do novo coronavírus na tarde do último domingo (10). O município continua sem caso ativo da Covid-19, já que os dois casos positivados no dia 16 do mês anterior já foram recuperados. Mesmo com a situação favorável, as autoridades demonstram preocupação com o relaxamento do isolamento social. Segundo Rosane Lara, diretora municipal de Saúde, “os casos estão chegando aos pequenos municípios.”

As viagens são a atual preocupação da Saúde do município, que vem monitorando as idas dos mundonovenses como a recepção aos parênteses e amigos. Com vários voluntários, a Defesa Civil vem visitando estabelecimentos comerciais e colocando material de orientação para clientes, comerciantes e comerciários.

Texto e fotos de Jandaia Caetano/Semcos/Defesa Civil – Banner: Carina Yano/Semcos

#PraCegoVer #PraTodosVerem – Imagem com informações de cinco residências e 19 pessoas em monitoramento; com dois casos recuperados e 23 descartados. Monitoramento concluído para 120 residências e 345 pessoas. Outras imagens de integrantes da Defesa Civil fazendo visitas ao comércio e em reunião interna.