Deus criou o mundo todo do nada. Tudo o que o rodeia e todas as coisas contidas nele. Deus criou o mundo e todas as coisas com a Sua Palavra. Tudo o que o Homem pode ver é a imensa Criação Divina. As categorias de animais e plantas que Deus criou sofreram variações ao longo do tempo. Essas variações resultaram nas espécies conhecidas atualmente, que, em muitos casos, são bem diferentes umas das outras, mas continuam pertencendo às suas categorias.

No primeiro dia, Ele criou a Luz, fazendo separação entre a luz e as trevas. A luz foi chamada de dia, enquanto a noite foi denominada de trevas. Em seguida, no segundo dia, Deus criou a Terra e os Céus, e separou os dois, de acordo coma Sua presciência. No terceiro dia, o Criador separou os oceanos da terra seca, e criou também todos os tipos de plantas e árvores, cada um com a sua própria semente. O sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia, com o objetivo de iluminar toda a Terra e formar as lindas estações do ano. Os peixes e demais criaturas que vivem nos oceanos e lagos foram criados por Deus no quinto dia da Criação. E no mesmo dia, foram criadas as aves para povoarem a Terra.

A mais importante Criatura foi criada no sexto dia, o Homem. Ele criou também todos os animais, sendo o Homem o rei da Criação, com o poder de cuidar de todos os animais e da Natureza. Ele deu ao Homem a ordem para multiplicar e encher a Terra, sendo a Criatura Humana a mais perfeita no contexto geral da Criação.

Existem conceitos sobre o centro exato do mundo. Geógrafos medievais acreditavam que a cidade de Jerusalém possuía todas as características para tanto. Na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém – santuário que foi construído em cima do local tradicional do sepultamento e ressurreição de Jesus -, há uma pedra no chão que marca o que se acreditava ser o centro do mundo. Existem as crenças de um modo geral que formam conceitos, mas a Palestina é a Terra Santa por excelência. É um lugar distinto, cuja história emociona as pessoas de todas as partes do mundo, remetendo-as ao passado, quando tudo foi criado pela Palavra de Deus.

O necessário repouso. Foi preciso estabelecer um dia de descanso, e Deus quis determinar que o sábado fosse o Dia Sagrado para o repouso. Ele próprio descansou de todas as Obras realizadas durante os seis dias de Sua Criação. E, tendo Deus concluído a Sua Grande Obra no sétimo dia, descansou no sétimo dia, de acordo com o primeiro livro da Bíblia Cristã, o Gênesis. Embora haja controvérsia sobre essa escritura, é certo que Ele descansou no sétimo dia.

Assim, o mundo descrito na Bíblia Cristã, que todos contemplam com tanta admiração, teve um começo. É pela fé, unicamente pela fé, que o Homem acredita neste grande milagre de Deus: a Criação do Homem e de todos os seres e coisas no curto período de uma semana. Sem dúvida, o mundo era pequeno, se comparado com os atuais estágios da humanidade. Tudo teve início num passado remoto, através de civilizações antigas, sendo que nações conhecidas foram encontradas em escavações arqueológicas. Incontáveis impérios caíram, mas até os dias atuais, a área continua no centro da atenção do mundo civilizado.