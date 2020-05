Polícia Militar recupera veículo furtado no bairro São Jorge, Em Mundo Novo

Mundo Novo (MS) – Na manhã de domingo (10/05), por volta das 07h15min, policiais militares lotados no 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, foram acionados, via telefone de emergência (190), para atender uma denúncia de furto de veículo no bairro São Jorge.

Em contato com a vítima, um homem de 44 (quarenta e quatro) anos, este informou que sua motocicleta teria sido furtada dos fundos de sua residência. Informou também, que um vizinho teria visto o momento em que um indivíduo empurrou a motocicleta até a rua, onde funcionou e saiu.

Ante as informações, a guarnição deslocou em diligências até o local em que a motocicleta poderia estar escondida. No local, a guarnição foi recebida pelo autor, um homem de 23 (vinte e três) anos, e por sua genitora.

Durante vistoria pelo terreno, a motocicleta foi encontrada nos fundos da casa, escondida em um canto onde não podia ser vista da rua.

Diante dos fatos, o homem foi preso, bem como a motocicleta foi apreendida pela guarnição policial militar.

