Enem 2020 abre inscrições; provas não foram adiadas ‘por enquanto’

As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foram abertas na manhã desta segunda-feira (11), no site https://enem.inep.gov.br/, e vão até o dia 22 de maio.

Mesmo diante de pedidos para o adiamento das provas, por causa da pandemia do novo coronavírus, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, afirmou ao G1 que as datas estão mantidas, “por enquanto”.

Pelo cronograma inicial, o Enem ocorrerá em: