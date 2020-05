Em Mundo Novo, mulher tem casa invadida , é agredida com estrangulamento e empurrões por ex-marido No Bairro Itaipu

Na manhã desta segunda (11/05), uma jovem de 22 anos (D.K.S.F.), moradora do bairro Itaipu teve a casa invadida pelo ex-marido de 24 anos (A.T.B.), e recebeu agressões do suspeito.

Por volta das 7 horas desta segunda-feira, a vítima foi surpreendida pelo ex-marido invadindo a sua residência. O homem segundo a vítima, a deferiu empurrões e chegou estrangulá-la.

Após a agressão a mulher de 22 anos ficou com lesões nos locais realizados a agressão do homem (braço e pescoço). Diante dos fatos, a jovem moradora do bairro Itaipu registou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo para a realização das medidas cabíveis pela justiça.