Pai e filho morrem no mesmo dia por coronavírus 

Pai e filho morreram, na madrugada de terça-feira (5), em decorrência do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Gilmar Engel e Rodolfo Zeni Engel Neto, 56 e 32 anos, respectivamente foram sepultados cerimônias discretas.

Ambos os casos foram confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde e pelas prefeituras.

“Estamos sofrendo muito pela perda deles pelo Covid e morremos junto com a tristeza de não podermos estar perto abraçar e nós despedirmos deles. Tudo é muito sofrido”, diz a irmã de Gilmar e tia de Rodolfo, Marlise Leite.

Gilmar, de 56 anos, morava em Lajeado, na região do Vale do Taquari, e foi internado no dia 28 de abril no Hospital Bruno Born. No dia seguinte, teve a confirmação do diagnóstico de Covid-19. A prefeitura da cidade confirma que o falecimento ocorreu à 1h de terça.

Já Rodolfo, de 32 anos, recebeu atendimento um dia depois do pai, em 29 de abril, no Hospital São Gabriel Arcanjo, em Cruzeiro do Sul, onde morava. Porém, precisou ser transferido para o Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, no sábado (2), por complicações de saúde. Três dias depois, horas depois do pai, ele não resistiu e também morreu.