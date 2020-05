Casal infectado com coronavírus recebe ameaças por WhatsApp em cidade de Mato Grosso do Sul

Uma família da cidade de Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande vem recebendo ameaças nas redes sociais e em WhatsApp de outros moradores, depois de terem sido contaminados por coronavírus. Parentes do casal contaminado acabaram fazendo um desabafo contra os que vem ameaçando a mulher de 34 anos, que está cumprindo o isolamento em casa.

O marido da mulher de 40 anos, que também está contaminado com Covid-19 está internado no hospital da cidade. A irmã em desabafo nas redes sociais, nesta quarta-feira (6) disse que muitas pessoas estão passando informações falsas, e que muitos querem descobrir a identidade do casal por pura curiosidade.

A família ainda estaria recebendo áudios ameaçadores de várias pessoas, umas com medo de terem tido contato com o casal e poderem ter contraído a doença, segundo o site Edição de Notícias. O secretário de saúde da cidade, Franciel Oliveira, disse que não é assim que funciona.

“Os pacientes são quem passam essas informações e a secretaria de Saúde faz os contatos com essas pessoas. Se a nossa equipe não entrou em contato é porque você não teve contato com os pacientes diagnosticados com a doença”, explicou o secretário. O estado de saúde do casal é estável, segundo informou o hospital. Não há informação se a família fez boletim de ocorrência.