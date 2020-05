Sequestro termina com sete mortos no Paraná

Um confronto armado entre policiais militares e assaltantes terminou com sete mortes em Prudentópolis, município na região dos Campos Gerais. O confronto envolveu membros da Equipe ROTAM, da 4ª Cia de Prudentópolis, e Policiais de ROTAM da 8ª CIPM de Irati – os agentes de segurança entraram em confronto com assaltantes na Localidade de Tijuco Preto, área rural do Município.

De acordo com as primeiras informações, os assaltantes fizeram um roubo na localidade de Rio D’areia, área rural do município de Prudentópolis, mantendo uma família refém por aproximadamente de cinco horas. Após o roubo a Polícia Militar de Prudentópolis foi avisada e pediu apoio para a equipe policial de Irati.

As equipes policiais localizaram os assaltantes em dois veículos na localidade de Tijuco Preto onde teve início a troca de tiros. Os assaltantes foram feridos e entraram em óbito no local.