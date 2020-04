OS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE

Os maus hábitos e a falta de conscientização em todo o mundo têm causado desastres ambientais às comunidades, com prejuízos irreparáveis. A industrialização é uma das causas, mas existem outros fatores negativos que levam as pessoas à prática de ações malévolas, que contrariam os bons costumes quando o assunto é preservação da vida, principalmente levando-se em conta a sociedade de risco.

Propostas surgem todos os dias, entre a classe acadêmica e a ciência, no sentido de se buscar meios para proteger a flora e a fauna, enfim o meio ambiente, onde também vive o ser humano, grande culpado pela degradação que está presente, de maneira impiedosa, em todo o ecossistema.

Uma proposta razoável, e que está no imaginário das pessoas todos os dias, é a coleta seletiva do lixo. Sem isso, os rios e os centros urbanos estão completamente poluídos. Todos sabem que isso ocorre pela prática de maus hábitos, e que geram sérias consequências a todos os seres vivos. Além da industrialização, que acontece em nome do progresso, existem outros fatores que afetam a vida na Terra. Outra proposta, seria a fiscalização de órgãos de governo contra a aplicação de agrotóxicos na agricultura, que provoca inúmeras doenças nas pessoas e no sistema ambiental. Com a proibição dessa prática criminosa, a vida seria melhor preservada, em sua plenitude.