MOMENTO DE PANDEMIA

Sem dúvida, a opinião das pessoas está dividida neste aspecto. A pandemia, tão comentada nos meios televisivos, leva o pânico às famílias “enclausuradas” com o nome de Isolamento Social, ou distanciamento social, e o termo genérico “confinamento”. Muitas divergências no campo da informação estão contribuindo para o desespero de milhares de pessoas. Ninguém consegue dimensionar o grave problema da saúde pública, diante de mensagens alarmistas, até mesmo por autoridades renomadas do setor de epidemiologia. É preciso entender que a COVID-19 é grave, fazendo milhares de vítimas em todo o mundo, e particularmente em nosso País. No contexto, o aconselhamento tem sido no sentido de encorajamento para as pessoas enfrentarem a epidemia, de cabeça erguida e com as devidas precauções. No entanto, também digo às pessoas que me procuram que “entendam o momento como um sinal divino, citando versos do apocalipse de João e de alguns capítulos do evangelho de Mateus, que tratam do assunto com propriedade. Basicamente, tenho apontado apocalipse 12.9, e Mateus 24.