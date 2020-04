JBS vai paralisar 11 frigoríficos no Brasil

A JBS vai paralisar temporariamente onze abatedouros de bovinos no Brasil a partir da próxima semana. As unidades voltarão a funcionar em janeiro, após um período de 15 dias de férias coletivas — aproveitando Natal e Ano Novo.

A medida, antecipada pelo Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor, foi confirmada pela companhia. Em nota à reportagem, a JBS informou que a “Friboi irá conceder férias coletivas em onze de suas unidades. A medida é parte do planejamento da empresa para este período do ano. As unidades retomam as atividades na primeira quinzena de janeiro”.

Na avaliação de uma fonte da indústria, movimentos dessa magnitude servem para “proteger as margens”. Relativamente, o negócio de carne bovina da JBS no país é mais dependente do mercado interno na comparação com outros concorrentes. Nos atuais preços do boi gordo, as contas dos abatedouros que concentram as vendas no Brasil não fecham, avaliou outra fonte.